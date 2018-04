Universitatea de Medicină din Bucureşti i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa medicului Herman Berkovits

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, prin rectorul sau, academicianul Ionel Sinescu, i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa medicului Herman Berkovits, în semn de profundă apreciere pentru întreaga sa activitate. Berkovits a spus că titlul acordat este o onoare pentru el şi că va încerca să ajute în continuare la întărirea relaţiilor între Israel şi România.

"M-am născut în România, am origini româneşti, iar România mi-a dat cultura, mi-a dat şcoala, aici m-am născut şi aici am învăţat. Întrebarea mea nu este ce a făcut România pentru mine, ci ce fac eu pentru România. Sunt român de origine, acasă vorbim româneşte, cu prietenii vorbim româneşte. În ultimii 15 ani am reuşit să realizez mai multe legături între Statul Israel şi Statul Român şi sunt foarte bucuros pentru asta. Vreau să mulţumesc tuturor celor care îmi sunt alături pentru această festivitate, oameni politici, prieteni, soţiei mele, care m-a sprijinit foarte mult, doamnei primar general. Este o onoare pentru mine, iar eu voi încerca să ajut în continuare la întărirea relaţiilor, atât între Israel şi România, cât şi între Bucureşti şi oraşele din Israel", a afirmat medicul.

Herman Berkovits s-a născut la Târgu Lăpuş, în judeţul Maramureş, în anul 1947 şi a urmat cursurile Institutului de Medicină din Cluj-Napoca. Este medic specialist pediatru şi conduce propria clinică de medicină pediatrică şi generală în Ierusalim, se mai arată în postarea de pe pagina de Facebook a lui Firea.