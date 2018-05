Veşti CRUNTE despre CĂTĂLIN BOTEZATU. Diagnostic grav pus de MEDICI: "Mă rog să mai văd lumina zilei!"

Cătălin Botezatu, 51 de ani, a suferit trei preinfarcturi și are montate la inimă cinci stenturi.

"Acum două săptămâni, la un ultim control, care a fost la Târgul-Mureș, s-a tras un mic semnal de alarmă legat de o valvă a inimii, dar în rest sunt bine. Trebuie să plec în Turcia, la control. Pastilele sunt la fel de multe, dar facem față. Eu mă rog și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare seară că dimineața mă trezesc și că mi-a dat șansa să văd lumina zilei, iar seara mă rog să văd lumina zilei a doua zi. Dumnezeu decide dacă o să mă opresc într-un fel sau altul", a declarat Botezatu pentru Click!.

Designerul a precizat că are o agendă încărcată cu evenimente și cu emisiuni de televiziune. "Am un program ucigător, care mă ține în formă, pentru că mă ghidez după următorul principiu: sunt un cal pur sânge, care niciodată nu aleargă după un lucru pentru a câștiga, ci pentru a întreține forma. Nu una obișnuită, ci una de calitate. Am ajuns să dorm câte două-trei ore pe noapte".