Victor Ponta: Îmi pare rău că la 10 ani de la criza economică repetăm greşeala de atunci

"Ce fac Vâlcov acum şi cu Teodorovici, din păcate, este un Caritas bugetar pe care îl vom plăti cu toţii. De asta nu pot să se mai împrumute, de asta euro creşte, pentru că oamenii şi pieţele financiare îşi dau seama că nu mai ai cu ce să susţii. De asta am ajuns să avem inflaţie mai mare decât în ultimii cinci ani. De asta nu avem investiţii publice, pentru că toţi banii îi iei şi îi dai la salarii şi la pensii, atât cât mai ai. Asta este o reţetă a dezastrului", a declarat Victor Ponta.



Fostul premier a criticat faptul că actuala guvernare nu a reuşit să întocmească bugetul pentru anul în curs.



"De anul trecut din septembrie m-am uitat că programul domnului Vâlcov - că de fapt Vâlcov e în spatele programului - este un Caritas bugetar. Tot măreşti, măreşti, de opt ori, toată lumea primeşte. Ca orice Caritas, ca orice schemă de acest gen, vine un moment în care pică. Şi am spus şi public, i-am şi transmis domnului Teodorovici (...): 'nu aveţi suficienţi bani, trebuie să faceţi ceva'. Şi l-am auzit spunând: 'ba da, avem bani, facem rectificare pozitivă'. Zic, e ceva ce nu înţeleg eu. După care am înţeles. Au falsificat datele. Le-au umflat, se spune. Nu falsificat, le-au umflat. Au zis că fac venituri pe care nu au cum să le facă. Au spus pe 15 noiembrie: pe 1 decembrie vine bugetul în Parlament. Nu a venit niciun buget. Anul 2018 nu se închide. (...) Nu reuşesc să facă bugetul, anul ăsta nu reuşesc să-l închidă, l-au dat afară pe şeful de la ANAF, care probabil nu voia să semneze", a spus Victor Ponta, potrivit Agerpres.



Liderul Pro România a susţinut că nu s-a învăţat din greşelile comise în urmă cu 10 ani, când România a fost afectată de criza economică.



"Ce îmi este mie foarte teamă e faptul că, din păcate, în 2019, exact ca în 2009, avem alegeri prezidenţiale. În 2009 toată lumea care se uita pe cifre spunea: 'vezi că e rău? parcă am votat să dublăm salariile la profesori'; iar lumea spunea: 'aveţi grijă că nu sunt bani'. În campania prezidenţială şi domnul Băsescu, şi domnul Geoană, şi PSD şi PNL, toată lumea spunea că nu e nicio criză. S-au terminat alegerile prezidenţiale şi a venit nota de plată. Sunt convins acum că în 2019 o să vă spună Dragnea, Vâlcov, Dăncilă că e totul bine, că avem bani. Se termină alegerile prezidenţiale la care candidează domnul Dragnea, cel ce va da la toată lumea tot ce vor, şi vine în 2020 nota de plată. Cine o să plătească? Nu o să plătească Dragnea, Vâlcov. Nici măcar Iohannis nu o să plătească. O să plătească din nou fiecare. Atunci va fi nevoie de un guvern competent, care să repare găurile. Îmi pare rău că după 10 ani nu am învăţat şi repetăm greşeala de atunci", a spus Victor Ponta.