Vrei o viaţă sexuală condimentată? Află ce zodie să alegi

Berbec

Ai grija ce-ti doresti, caci s-ar putea ca alaturi de un Berbec sa ai. Berbecului ii place sa fie la conducere, este foarte increzator in fortele proprii si ii place sa experimenteze. Are o sete mare de sex si daca nu tii pasul cu el il pierzi.

Taur

Taurii sunt manati de instincte sexuale puternice. Ei simt tot timpul nevoie de a atinge si de a fi atinsi. Sunt amanti priceputi, grijulii si traditionalisti, chiar de moda veche. Asteapta-te de la Taur sa te satisfaca, insa nu iti inchipui partide de sex neconventionale.

Gemeni

Gemenii sunt maestrii seductiei, cel mai sexy organ al lor fiind creieriul. Amantul din zodia Gemenilor iti va stimula atat mintea, cat si trupul, intrucat creativitatea lui nu are limite. Nu te vei plictisi niciodata in asternuturi alaturi de cineva din zodia Gemenilor.

Rac

Racii sunt dulci, emotionali si dragastosi, atat in pat, cat si in afara acestuia. Racii sunt incantati sa ofere placere, sa mangaie, asa ca nu ar trebui sa fii mirat daca partenerul tau din zodia Racului iti ofera din cand in cand un masaj pe post de preludiu. Dupa o noapte de placeri, Racii sunt gata sa-ti aduca si micul dejun la pat.

