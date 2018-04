Ziua Planetei Pământ, celebrată de Google

Ziua planetei Pământ este sărbătorită, oficial, de aproape 10 ani, dar demersurile au început cu mult înainte. Pe 22 aprilie 1970, a pornit mişcarea pentru protejarea mediului. Așa a pornit Ziua Pământului. A fost pentru prima dată când au avut loc manifestaţii anti-poluare pe întreg teritoriul Statelor Unite. Au participat aproximativ 20 de milioane de americani.

Ziua planetei Pământ de anul acesta este celebrată de Google printr-un doodle care duce într-un video de YouTube. În acesta apare dr. Jane Goodall, specialistă în conservare, activistă și iubitoare de animale. Ea și-a dedicat viața studierii și protejării mediului nostru. În clip, Jane împărtășește mesajul său personal lumii în Ziua planetei Pământ. Sunt și câteva gânduri care să te inspire și ce ce putem face cu toții pentru a avea un impact pozitiv asupra planetei noastre.

Declaraţia de la Rio, din 1992, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite despre Mediu şi Dezvoltare, recunoaşte responsabilitatea colectivă a oamenilor de a promova armonia în toate legăturile cu natura şi Pământul. Doar astfel poate fi obținut un echilibru echitabil între nevoile economice, sociale şi cele de mediu ale generaţiilor prezente şi viitoare ale omenirii

Revenind la discursului lui Goodall de pe pagina Google, de Ziua planetei Pământ aceasta spune că este extrem de important, în lumea de azi, că ne simțim plini de speranță și ne facem rolul de a proteja viața de pe Pământ. „Sper că acest [Google doodle] va fi un memento pentru oamenii din întreaga lume că există încă atât de mult în lume pentru care merită să lupte", a spus aceasta.

Earth Day Network, organizația care promovează Ziua Pământului (22 aprilie) la nivel mondial, anunță evenimentele dedicate Zilei Pământului 2018 se vor concentra pe limitarea poluării cu materiale plastice.

La 22 aprilie, în fiecare an, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Planetei Pământ (sau Ziua Pământului), instituită de ONU, în 2009, prin Rezoluţia 63/278, pentru a ne reaminti fiecăruia că Pământul şi ecosistemele sale ne oferă condiţiile pentru întreţinerea vieţii.



Ziua Pământului oferă oportunitatea de a sensibiliza opinia publică din întreaga lume cu privire la provocările care pot distruge bunăstarea planetei şi viaţa pe care o susţine Pământul.



În 2017, manifestările au ca slogan "Educaţia pentru mediu şi climă", fiind dat startul Campaniei de educaţie la nivel mondial pentru următorii trei ani, potrivit www.un.org. Educaţia este fundamentul progresului. Populaţia trebuie informată, astfel încât să înţeleagă conceptele din sfera schimbărilor climatice şi să fie conştientă de ameninţarea fără precedent a planetei noastre. Educaţia pentru apărarea şi întreţinerea mediului este un motor nu numai pentru adunarea de votanţi în favoarea legilor şi politicilor de mediu şi de climă, ci şi pentru accelerarea dezvoltării tehnologiilor şi locurilor de muncă ecologice.



Pentru atingerea obiectivului Campaniei de educaţie la nivel mondial pentru mediu şi climă până la Ziua Pământului din anul 2020, când se marchează 50 de ani de la prima celebrare a zilei, este necesar să se producă o schimbare, atât la nivelul valorilor, abilităţilor, cât şi la nivelul atitudinilor, în mod special al modelelor de gândire, iar această schimbare nu poate fi realizată decât prin intermediul educaţiei (sub toate formele sale - formală, non-formală şi informală), potrivit www.earthday.org.



Organizaţia Naţiunilor Unite invită toate statele membre, organizaţiile din sistemul ONU, organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale, societatea civilă, organizaţiile neguvernamentale şi părţile interesate, să urmărească şi să sensibilizeze publicul cu privire la Ziua Internaţională a Planetei Pământ.



În prezent, peste un miliard de oameni, de la Beijing la Cairo, de la Melbourne la Londra, de la Rio la Johannesburg sau de la New Delhi la New York, îşi exprimă interesul pentru protejarea planetei, participând la diverse acţiuni dedicate acestei zile.



În Bucureşti, Ziua Pământului este marcată de Muzeul Naţional de Geologie, prin evenimentul "Ziua porţilor deschise", organizat de Institutul Geologic al României şi în cadrul căruia specialiştii vor ghida participanţii prin toată istoria Pământului, explicând, pe înţelesul tuturor, cum fiecare verigă din evoluţia planetei noastre este legată de un "dezastru" benefic, care a creat imaginea actuală a Pământului.



Un alt eveniment, intitulat "GO FOREST", se va desfăşura în Parcul Crângaşi, fiind organizat de Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană. 'GO FOREST' presupune două scene distincte, pe care vor avea loc manifestări simultane: concerte, spectacole de dans, artă stradală, workshop-uri.



De atunci, în fiecare an, această zi a fost marcată pentru a aduce în atenţia oamenilor necesitatea protejării mediului înconjurător, pentru a conştientiza populaţia privind necesitatea conservării resurselor naturale ale lumii şi pentru ca problematica ecologică să devină parte integrantă a educaţiei şi culturii. Douăzeci de ani mai târziu, Ziua Pământului a devenit globală, mobilizând 200 de milioane de oameni în 141 de ţări şi ridicând problemele de mediu pe scena mondială.



