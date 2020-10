10 octombrie 2020. Misterul lui 10.10. Semnificatii numerologice ale numarului karmei. De ce este 10.10.2020 o zi fericita?

In numerologie, numerele indica relatii cu karma. Numarul 10 este un numar karmic. Data de 10.10 (10 octombrie 2020) este un bun prilej de reset. O zi in care se aliniaza energiile inceputurilor. O zi in care te eliberezi de "datoriile" trecutului. 10.10 este un moment de iertare, de eliberare, de traiectorii noi.

10 octombrie 2020 in astrologie

Astrologic vorbind, luna octombrie 2020 este una destul de agitata, cu lupte, tensiune, aspecte planetare dificile. Avem doua Luni pline care aduce o puternica intensitate astrale. Avem un Mercur retrograd incepand de la mijlocul lunii. Dar, cu toate aceastea, ziua de 10 octombrie 2020 este considerate una magica, gratie alnierii planetare perfecte.

Venus, planeta iubirii, a banilor si a placerilor, face trigon cu Uranus (planeta libertatii, a schimbarii si a inovarii). Cand Venus armonizeaza cu Uranus, simti o gura de aer proaspat, de incantare in viata amoroasa, in viata sociala, dar si la capitolul finante. Asteapta-te la o zi plina de oportunitati, in care nevoia de libertate de actiune este foarte mare. Profita de energia aceste zile si fa cee ace trebuie pentru a te bucura de aceste oportunitati cosmice.

Numarul 1 si numarul 0

Data de 10 octombrie (10.10) este una speciala, fiind a zecea zi din a zecea luna a anului. Ea inseamna deschidere spre optimism, spre indeplinirea dorintelor. Zece este numarul destinului. Este punctul de lansare a individualitatii, a creativitatii, a independentei. Numarul 10 contine doua cifre importante in numerologie 1 si 0, numarul liderilor (1) si numarul amplificarii (0).

In Tarot, cartea Roata Norocului este numerotata 10 semnifica schimbarea, oportunitatile si dezvoltarea. In astrologie, 10 este asociat cu Capricornul, zodia carierei, a determinarii si ambitiei.

Octombrie este prima luna din an care are doua cifre in component si este puternic influentata de Balanta, zodia echilibrului. Octombrie incepe sirul lunilor de final de an si este punctul de balanta intre ceea ce ai fi vrut sa faci si ceea ce ai reusit sa faci.

De asemenea, 10 este numarul karmei. A venit vremea recompenselor. In viata, totul se plateste.

Data de 10.10 presupune resimtirea energiei liderului, dar amplificata. In aceasta zi ai parte de o invitatie ca sa incerci ceva nou. Ca sa mergi inainte cu convingerea ca vei reusi. Numarul 10 este considerat un numar norocos, un numar care te elibereaza de trecut. Nu trebuie decat sa prinzi putin curaj.

Numarul 2 si numarul 0

Combinatia 10.10 este intarita energetic de o noua repetitie – 20/20, de altfel, dublul lui 10. Repetitia 20/20 presupune o noua decada, a viziunii, a responosabilitatii, a securitatii. Cifra 2 este cifra perechii, a iubirii, a angajamentului. Cifra 0 dupa 2 completeaza un ciclu, aduce constientizarea asupra posibilului. De aceea, ca intreg anul 2020, aceasta zi nu este propice relatiilor pasagere, ci iubirii intense, a grijii fata de partener.

De asemenea, vibratia lui 20 exprima nevoia de a invata, de a avea rabdare, astfel incat actiunile adecvate sa poata fi efectuate in mod corespunzator.

Cum sa cureti energiile in 10.10.2020

Pentru ca 10 octombrie 2020 (10.10.2020) este o data speciala, iata cum sa iti cureti energiile.

1. Scrie o lista cu "pacatele" trecutului si apoi da-i foc. Prin foc te eliberezi de ele si te purifici.

2. Scrie o lista cu oamenii importanti din viata ta despre care consideri ca ti-au gresit la un moment dat. Da foc hartiei si te/ii vei elibera de canalele energetice care va leaga.

3. Scrie trei lucruri pentru care esti recunoscator, in fiecare zi, timp de 30 de zile, fara sa te repeti.

4. Fa un angajament cu tine insuti ca vei scapa de un obicei daunator si vei adopta unul potrivit pentru tine. Apoi actioneaza in acest sens cel putin 30 de zile, pentru a se forma reflexul.

Numarul ingerilor – 10:10 (1010)

Asa cum am vazut mai sus, numarul 10 si repetitia lui are o insemnatate speciala. Mai mult, daca il vezi de mai multe ori in diverse combinatii (fie numarul de pe un imobil, fie ora la ceas), inseamna ca ingerii iti transmit un mesaj. Numarul ingerilor 1010 inseamna Trezirea, dezvoltarea spiritual. De asemenea, ingerii iti spun ca iti sunt alaturi si ca asteapta doar sa le ceri ajutorul in rezolvarea problemelor tale.

