10 ponturi oferite de femei pentru o noapte fierbinte

1.Foloseste cel mai fierbinte cuvant posibil

Acesta este "TU". Da, "TU". Foloseste-l cat de des poti, pentru a-i arata ca ea este centrul universului tau. Nu afirma doar "ma simt foarte bine", ci "TU ma faci sa ma simt foarte bine".

2. Contact maxim

Incearca sa-l obtii inclusiv in pozitia "pe la spate": ridica-i fundul mai mult spre tine, astfel incat penetrarea sa fie totala si foarte adanca, si in plus, ca sa poti ajunge la zona clitorisului pe care sa-l poti stimula ori cu degetele, ori folosind un mic vibrator pentru un plus de senzatii.

