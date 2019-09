10 secrete ale cuplurilor superfericite

1. Prefa-te ca abia v-ati intalnit



Indiferent ca sunteti impreuna de sase zile sau de sase ani, imagineaza-ti in fiecare zi a vietii tale ca abia v-ati cunoscut. Intrebati-va reciproc ce parere aveti despre ultimul episod al serialului preferat sau ce-ar face partenerul daca ar castiga la loterie. Din nefericire, oamenii uita sa-si manifeste interesul reciproc in ceea ce-i priveste, o data cu trecerea timpului. Nu face aceasta greseala!



2. Incurajati si sprijiniti relatiile prietenilor



S-a adeverit faptul ca orice divort din anturajul apropiat incurajeaza propriul divort. Asadar, acordati atentie prietenilor care au probleme, incurajati-i si sprijiniti-i sa-si continue relatiile cu multa rabdare si mult tact.



3. Feminismul – extrem de important



Studii recente din domeniu au demonstrat ca femeile ai caror parteneri sunt feministi au relatii de foarte buna calitate si de lunga durata cu ei, declarandu-le fericite. Un partener feminist va fi un real sprijin mereu pentru sotia lui, ajutand-o sa se realizeze in cariera sau in tot ceea ce-si propune, in general. Iar partenera lui va fi fericita, fericire care se va reflecta, inapoi, si catre partener, rezultand un cuplu fericit.



