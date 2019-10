Articol publicat in: Life

12 retete de ciorbe si supe populare la romani. Ciorba de perisoare, ciorba de vacuta, ciorba a la grec, supa crema de ciuperci

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Retete de ciorbe si supe. Ciorbele si supele se afla printre preparatele preferate ale romanilor. Sunt savuroase si sanatoase si fac deliciul unei mese la care se asaza intreaga familie. Retete de ciorbe si supe. Iata care sunt ciorbele si supele preferate de romani. Retete de ciorbe si supe #1. Ciorba de perisoare Iata o reteta de ciorba de perisoare din piept de pui. Gustoasa si usor de preparat.

Mod de preparare Ciorba de perisoare Zarzavatul se taie cubulete sau se da pe razatoare, ceapa se toaca marunt, apoi se pun la fiert intr-o oala de cca 5l (nu se pune apa pana sus ca sa putem pune si perisoarele) si se lasa sa fiarba 20 de minute. Intre timp tocam pieptul de pui, amestecam cu orezul spalat si scurs bine si cu oul, se formeaza perisoare, cam cat o nuca (palma udata in apa rece cand formam perisoarele) si li se dau drumul in apa clocotita. Dupa ce au fiert (in jur de 30 de minute) punem borsul (se poate pune mai mult sau mai putin, depinde cat este de acru) si lasam sa mai fiarba 2-3 minute. Dupa ce stingem focul punem patrunjel tocat si sare. Pentru gust se drege oala cu smantana. Ciorba se fierbe la foc mic pentru ca altfel perisoarele se sfarama. Pofta buna! Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. loading...

