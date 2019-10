Articol publicat in: Life

12 tipuri de femei singure. Ţi se potriveşte vreunul?

In cartea sa "In cautarea fericirii: Avantajele si dezavantajele singuratatii fara sa-ti pierzi mintile (si gasirea dragostei eterne)", autoarea Michelle Cove a intervievat peste 100 de femei cu care a discutat despre relatii, dragoste si fericire. Scopul sau a fost sa gaseasca adevarul gol golut: ce-si doresc cu adevarat femeile de la o relatie. Dupa ce a scris aceasta carte, Cove a impartit femeile singure in 12 categorii. Tie care ti se potriveste? 1. Femeia "suflet-pereche" Ea crede ca undeva, in lumea asta, exista jumatatea ei, EL, pe care il cauta si face tot posibilul sa-l intalneasca. 2. Femeia Phoenix Este femeia care, desi a avut o despartire dureroasa (sau mai multe), reuseste sa renasca din propria cenusa. 3. Femeia organica Ea nu face nimic. Lasa Universul, Destinul sa lucreze pentru ea. Nu "vaneaza" potentiali parteneri de cuplu. 4. Femeia printesa Ea il asteapta pe print sa vina pe calul alb si sa o salveze.

