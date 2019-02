14 aleşi locali, găsiţi de ANI în incompatibilitate şi conflict de interese. A fost sesizat Parchetul

Funcţionarii găsiţi în incompatibilitate şi conflict de interese



1. CAMBURI CONSTANTIN, Primar al comunei Beidaud, Județul Tulcea





Începând cu anul 2012 deține și exercită simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată. De asemenea, în perioada 22 iunie – 05 septembrie 2017, a deținut și exercitat funcția de primar simultan cu cea de director într-o societate comercială, respectiv cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aceleiași societăți comerciale.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003.



2. COSTE TEODOR,



Primar al comunei Tinca, Județul Bihor





În mandatul 2012 – 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de primar și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.



3. SAVU LUCHIAN,



Primar al comunei Șandra, Județul Timiș





În mandatul 2012 – 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Șandra, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.



4. LENȚA MARIA,



Primar al comunei Valea Nucarilor, Județul Tulcea





În mandatul 2012 – 2016 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de reprezentant al Primăriei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Nucarilor, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.



5. PORUMB SEBASTIAN NICOLAE,



fost Primar și fost Viceprimar al comunei Augustin, Județul Brașov





În mandatul de viceprimar, a votat favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local din 31 martie 2016 privind repartizarea pășunilor disponibile aflate în proprietatea comunei Augustin în suprafață de 242 ha, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, având posibilitatea să prevadă că fratele său ar putea beneficia de pe urma adoptării hotărârii în cauză. În temeiul Hotărârii respective, primăria a încheiat un contract de închiriere pajiște cu fratele persoanei evaluate, în baza căruia acesta a încasat de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brașov, în campaniile 2016 și 2017, subvenții agricole în valoare de 34.929,39 lei.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispozițiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

6. MANCĂ IONEL,



Viceprimar al comunei Zăvoaia, Județul Brăila





În perioada 27 aprilie 2016 – 23 octombrie 2018 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de reprezentant întreprindere familială, având ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, realizând venituri din activități agricole în valoare de 179.769 lei.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.



7. CORNEA AVRAM-UCU,



Viceprimar și fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Silivașu de Cîmpie, Județul Bistrița-Năsăud





În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), a votat adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local privind închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei Silivașu de Cîmpie, în baza cărora a beneficiat de suprafețe de pășune de 7,1 ha, respectiv 6,7 ha.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, precum și ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.



8. GELEMANCĂ PETRIȘOR,



Viceprimar al comunei Gogoșu, Județul Dolj





În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gogoșu, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.



9. FOCA GHEORGHE, Viceprimar al comunei Frumușica, Județul Botoșani





În perioada 11 august 2016 – 11 aprilie 2017a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădeni Deal, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în forma în vigoare până la data de 10 iunie 2017.



10. TROFIM AURORA, Viceprimar al comunei Crișan, Județul Tulcea





Începând cu anul 2012 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Crișan (în perioada 20 decembrie 2013 – 13 octombrie 2014), funcția contractuală de asistent medical generalist în cadrul unui cabinet medical individual (în perioada 28 iunie 2016– 29 noiembrie 2017), precum și calitatea de titular întreprindere individuală (în perioada 2016 – 2017).



De asemenea, în perioada 19 decembrie 2014 – 29 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Crișan.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) și ale art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.



11. VLADU ALEXANDRU,



fost Viceprimar și actual Consilier Local în cadrul Consiliului Local Giurgiu,



Județul Giurgiu





În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Ion Maiorescu” Giurgiu, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.



12. SURDU JĂNICĂ,



fost Consilier Local al comunei Pîngărați, Județul Neamț





În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016), a luat parte la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Pîngărați, deși avea un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor consiliului local, încălcând astfel dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și ale art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.



De asemenea, întrucât în declarațiile de interese depuse în perioada 2013 – 2016, persoana evaluată nu a menționat contractul de concesiune încheiat de fiul său cu Primăria comunei Pîngărați, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații” prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.



13. ACIOCÂRLĂNOAE AUREL, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, Județul Neamț





În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea Auritex Prod SRL, la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat cu Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamț (instituţie de interes local aflată în subordinea consiliului local) trei contracte comerciale de furnizare de produse prin achiziție directă, în valoare totală de 3.387,60 lei.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.



14. BALOGH BLANKA-ELIZABETA,



fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Vărgata, Județul Mureș





În perioada deținerii mandatului de consilier local (2012-2016), a participat la deliberarea și adoptarea a două hotărâri, prin care s-a aprobat acordarea de sprijin financiar pentru Asociația Otisz, în cadrul căreia soțul persoanei evaluate avea calitatea de Președinte al asociației.



Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001, art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1) din Legea 393/2004.



Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.CAMBURI CONSTANTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.



Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:



· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”.



· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;



· art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică”.



· art. 88, alin. (1), lit. c și d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă”[…];



· art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local […]”;



· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;



· art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local […]”;



· art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]”;



· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.



„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.