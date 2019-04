14 obiceiuri şi tradiţii din Grecia pe care ar trebui sa le cunoşti

Pune-te la punct cu cateva obiceiuri si traditii din Grecia, citind cele scrise mai jos!



1. Trunchiurile copacilor sunt vopsite in alb in Creta pentru a contracara furnicile. Insa au si un aspect placut, nu-i asa?



2. Mataniile pe care grecii le tin in mana nu au o insemnatate religioasa. Ei le folosesc pentru a-si omori timpul. Incearca-le si tu! Vei vedea ca nu e chiar atat de simplu sa le manuiesti.



3. Daca te duci sa mananci singur la masa, vei astepta destul de mult sa ti se preia comanda. Este rar intalnit sa mananci singur in Grecia, asa ca ospatarul va crede ca astepti pe cineva si este considerat nepoliticos sa vina sa ceara comanda inainte ca ceilalti oaspeti sa fi sosit.



4. Grecii platesc cash, nu sunt obisnuiti cu cecuri si carduri de credit.



5. Grecii construiesc case pentru fete. Si construiesc atat cat au nevoie in prezent, lasand restul constructiei pe mai tarziu, pentru cand va fi nevoie. Baietilor nu li se construiesc case, caci se considera ca fata cu care se va insura va avea casa ei. In Grecia, fetele mostenesc casa parintilor/bunicilor.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.