20.000 de mese gratuite în restaurante pentru posesorii cardurilor de masă Edenred

"Odată cu redeschiderea tuturor restaurantelor, Edenred România lansează programul More than Ever, prin care sprijină restaurantele, cantinele, firmele de catering şi cafenelele să îşi reia mai uşor activitatea obişnuită, după o perioadă în care tot sectorul HORECA a fost blocat, în contextul pandemiei de COVID-19", se menţionează în comunicatul emis de compania Edenred.

Programul More than Ever, în valoare de 15 milioane de euro, sprijină proiecte și investiții în măsuri specifice minimizării efectelor crizei provocate de pandemie.

Reprezentanţii companiei spun că vor sprijini restaurantele şi cafenelele să revină la normalitate după criza determinată de epidemia de coronavirus.

"Segmentul HORECA a trecut prin cel mai dificil test din ultimii ani şi este de datoria noastră să le fim alături partenerilor Edenred, să îi ajutăm să crească din nou. Restaurantele şi cafenelele sunt importante pentru societate nu numai din perspectiva unui loc în care mergem să mâncăm sănătos, ci reprezintă şi un loc drag unde ne construim amintiri, unde mergem să ne întâlnim cu prietenii, familia sau cu partenerii de afaceri. Revenirea la normalitate va fi, cu siguranţă, o provocare pentru acestea şi tocmai de aceea, vom oferi contravaloarea a 20.000 de mese în oraş pentru a încuraja fiecare utilizator Edenred Ticket Restaurant să iasă la masă şi să îşi susţină restaurantul preferat. Dacă #iesimlamasa, contribuim activ la revenirea acestei industrii în cel mai scurt timp", a declarat Dana Sîntejudean, Managing Director Edenred România.

În perioada pandemiei, Edenred a sprijinit companiile clienţi, beneficiarii și comercianții parteneri din România, facilitând tranziția de la tichete pe suport hârtie la carduri fără costuri suplimentare pentru angajatori, digitalizând procesele operaționale și implementând plata online pentru toate produsele.