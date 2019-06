20 de reguli de etichetă şi bune maniere LA MASĂ pe care toţi ar trebui să le ştim

Acestea sunt 20 dintre cele mai importante reguli pe care toata lumea ar trebui sa le stie, scrie secretele.com.

1. Mare atentie la postura. Oamenii se pot simti incomod daca observa pe cineva care isi petrece intreaga seara cu ochii in farfurie, cu umerii cocosati sau cu coatele intinse. Acestea pot da senzatia de disconfort sau chiar de faptul ca persoana respectiva este interesata doar de mancare.

Asadar, nu uita sa tii spatele drept, mainile pe masa si capul la nivelul ochilor celorlalte persoane.

Citeşte şi Avertizarea medicilor! De ce nu este bine să mâncăm brânză la masa de seară

2. Nu incepe sa mananci inaintea gazdei.

3. Respecta „conventia" cu privire la tacamuri. Respecta spatiul fiecaruia de la masa si nu iti duce cutitul sau furculita in spatiul lor personal. In plus, este foarte ciudat ca tu sa folosesti o lingura in timp ce toti ceilalti utilizeaza o furculita. Pastreaza tacamurile alaturi de tine.

4. Atunci cand manaci, pastreaza tacamurile aproape de linia gurii. Nu misca mainile in lateral.

5. Nu vorbi cu gura plina. Nu doar ca este neplacut, insa te poti ineca daca nu esti atent.

6. Chiar daca iti place foarte mult mancare, nu cioflai. Este destul de enervant.

7. Mananca intr-un ritm constant. O masa nu ar trebui sa fie o cursa. In plus, consumul mai lent al mancarii este mai bun pentru tine – senzatia de satietate apare mai repede si, astfel, inveti sa mananci mai putin.

8. In cazul in care bei ceai sau cafea, nu folosi lingura pentru a soarbe bautura. Aceasta este doar pentru a amesteca zaharul.

9. Daca ai nevoie sa pleci de la masa pentru putin timp, cere-ti scuze.

10. In cazul in care ai nevoie de ceva de la masa, nu te intinde sa il iei. Roaga pe cineva sa te ajute si sa ti-l ofere.

11. Nu lasa mancarea in farfurie, este nepoliticos.

12. Nu te concentra doar pe mancare. Acorda o atentie si oamenilor din jurul tau.

13. Atunci cand mananci spaghete, foloseste o lingura pentru a le rasuci pe furculita sau un cutit pentru a le taia.

14. Evita discutiile despre politica, bani sau religie. Aceste subiecte rareori duc la ceva bun.

15. Intotdeauna priveste persoana care vorbeste cu tine. Si nu intrerupe.

16. Nu este nimic in neregula daca vrei sa pleci de la masa. Insa, nu lipsi o lunga periaoda de timp.

17. Mentine un ton calm al vocii tale, in orice moment.

18. Nu iti verifica niciodata machiajul sau nu iti aranja parul la masa.

19. Nu te uita pe telefon in timpul mesei. Daca vrei sa vorbesti cu cineva, cere-ti scuze, paraseste putin zona si intoarce-te in momentul in care iti poti concentra atentia asupra celor de langa tine.