3 lucruri pe care ar trebui sa le stii despre sare

In medie, adultii consuma 3.463 miligrame de sare pe zi, cu 50% mai mult decat maximum recomandat de specialistii in alimentatie care este de 2.300 miligrame pentru adultii de pana in 50 de ani si dublu fata de 1.500 de miligrame cat ar trebui sa consume cei peste 50 de ani, bolnavii de diabet, cei care se confrunta cu afectiuni ale rinichilor si cu hipertensiune.

Cu toate acestea un raport al Institutului pentru Medicina din Statele Unite ale Americii a ajuns la concluzia ca scaderea consumului de sodiu pana la 1.500 de miligrame pe zi nu este necesara.

Iata alte concluzii ale raportului:

1. Nu trebuie sa consumi atat de putin

„Nu exista nicio informatie – niciuna – care sa demonstreze ca un consum sub de 2.300 miligrame de sare pe zi are un beneficiu pentru sanatate", sustine presedintele cercetatorilor, Brian Strom. In raportul amintit mai sus este mentionat faptul ca au fost analizate 34 de studii care au analizat sanatatea unor oameni care, in decursul a 18 ani, au consumat diferite cantitati de sare.

Concluzia: nu exista suficiente dovezi care sa sustina ca persoanele – chiar si cele care prezentau un risc mare – care au consumat sub 2.300 de miligrame de sare au suferit mai putine atacuri de cord sau celebrale comparativ cu cele care au consumat cantitati mai ridicate de sodiu.

