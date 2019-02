4 trucuri eficiente ca sa fii in forma la prima ora

Iata ce trebuie facut pentru a-ti antrena corpul sa fie in forma la prima ora a diminetii.



1. Lumineaza camerele



Daca ai obiceiul sa tragi jaluzelele, draperiile sau storurile cand te culci, obisnuieste-te si sa le dai la loc dimineata. Lumina ii va spune ceasului tau biologic ca e vremea sa se trezeasca. Stai 5-10-15 minute, cat simti ca e nevoie, pe balcon, in lumina soarelui. Cu timpul, chiar te vei trezi si mai deveme.



2. Fa gimnastica



Nu sta degeaba cele 5-10-15 minute in lumina soarelui. Foloseste-le ca sa faci cateva exercitii fizice. Da, ti se poate parea foarte greu la inceput. Cine are chef de gimnastica la 5-6 dimineata?



