Articol publicat in: Sanatate

48 de amenzi şi 67 de avertismente după controalele din spitalele de psihiatrie

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ministrul demis al Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat că în urma controalelor făcute la spitalele de psihiatrie din ţară au fost aplicate zeci de amenzi, iar unde au existat suspiciuni de natură penală rapoartele au fost înaintate la Parchet. "În urma controlului pe care l-am dispus la spitalele de psihiatrie au fost controlate patru spitale de maximă siguranţă cu 1.805 paturi, 36 de spitale de psihiatrie cu 8.841 de paturi, 91 de secţii de psihiatrie în cadrul spitalelor judeţene cu 5.427 de paturi. În total, 16.073 de paturi de psihiatrie la nivelul ţării. (...) Precizez că în urma tuturor controalelor au fost luate măsuri. Acolo unde a fost cazul şi existau suspiciuni de natură penală aceste rapoarte au ajuns la Parchet, dar acolo unde nu existau suspiciuni rezonabile am considerat că nu trebuie să încărcăm munca Parchetelor", a declarat Sorina Pintea. Potrivit ministrului Sănătăţii au fost aplicate 115 sancţiuni contravenţionale, 48 de amenzi, 67 de avertismente, şi în unele cazuri s-au dat termene de remediere până în 31 decembrie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay