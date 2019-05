5 reguli de aur pentru o relaţie casual

O relatie deschisa, fara angajamente si in care prioritatea este sa va simtiti bine unul cu altul, poate fi mai incitanta. Sentimentul de libertate face ca sexul sa fie mai„fierbinte" si mai pasional – cand nu te intereseaza prea tare ce se intampla maine (cum o sa dai ochii cu el la cafea), ai tendinta sa fii mai dezinhibata in pat. In plus, nu trebuie sa-ti bati capul cu planuri de viitor pentru care nu esti pregatita inca. Totul e sa respecti cateva reguli de bun-simt, si inimioara ta va fi protejata.