5 secrete ale femeilor satisfacute de viata lor sexuala

1. Vor mult sex si mai mult decat media

Desi studiul demonstreaza clar ca femeile satisfacute fac sex de cateva ori pe saptamana, acelasi studiu arata ca doua din cinci femeile intervievate simt nevoia de si mai mult sex decat atat. Specialistii spun ca femeile au nevoie de multa afectiune, asa ca peste zi spune-i cat de dor iti e de ea, iar seara, acasa, spune-i cat de sexy e in bluza cea rosie.

2. E constienta de cat de sexy e

Femeile satisfacute si fericite cu viata lor sexuala nu sufera de lipsa de respect de sine. Patru din cinci declara ca partenerii lor le cred si le vad extrem de sexy si niciodata nu le critica trasaturile fizice. Daca are cea mai mica indoiala ca barbatul de langa ea n-o place suficient, nu se va arata niciodata dezbracata in fata lui.

