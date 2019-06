6 calitati ca sa fii parintele perfect pentru copilul tau. Le ai si tu?

Iata 6 calitati pe care ar trebui sa le aiba parintele perfec:

1. Rabdarea



Ca orice alta meserie, pentru a o invata, meseria de parinte necesita multa rabdare. Incepand de la noptile private de somn cand copilul este mic, pana la crizele de personalitate din copilarie si "bataliile" din anii adolescentei, fiecare dintre aceste etape are nevoie de "portia" de rabdare.



Atunci cand iti lipseste rabdarea nu faci altceva decat sa-ti frustrezi copilul, ceea ce, in final va duce la frustrarea ta.



Cu cat vrei sa fii un parinte mai bun, cu atat trebuie sa fi un parinte mai rabdator. Numara pana la 10, respira adanc, ia o pauza, fa un pas inapoi, intreaba-te "Chiar e asa de important lucrul asta?", apoi ia deciziile in consecinta.

2. Atentia



Vremurile pe care le traim ne impiedica sa petrecem mai mult timp decat ar trebui cu copiii nostri. Insa, putinul timp care este dedicat lor, ar fi bine sa fie in exclusivitate pentru ei: jucati-va impreuna, desenati, cantati dansati. NU raspundeti la telefon, NU trageti cu ochiul la computer sau televizor. Toata atentia trebuie sa fie indreptata spre copil.

3. Consecventa



Copiii au nevoie de reguli. Si regula este regula. Nu o zi da, o zi nu. Daca regulile se schimba de la o zi la alta pentru aceeasi situatie, copiii devin foarte confuzi si nu stiu cum sa reactioneze. Daca nu le este clar, nu se simt in siguranta. Sunt agitati si pot da mari batai de cap parintilor. Adapteaza explicarea regulilor pentru varsta copilului tau si lasa-l sa stie ca incalcarea ei atrage dupa sine consecinte.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.