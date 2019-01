7 lucruri importante pe care trebuie sa le stii inainte sa va mutati impreuna

Si stai sa te intrebi daca voi doi chiar sunteti suflete pereche si mutatul impreuna e sau nu o ideea buna. Pentru a perveni asemenea crize existentiale, site-ul Menshealth.com a alcatuit un top 7 al celor mai importante lucruri de care sa tii seama intr-o relatie de coabitare, pentru a evita dezamagirile.

Astfel, trebuie sa stii ca:

1. Relatia voastra va suferi schimbari

E clar ca lucrurile nu vor mai fi la fel. E posibil sa trebuiasca sa privesti la tv multe telenovele sau seriale care par interminabile. Totodata, fii pregatit s-o vezi si transpirata, cand vine de la sala sau cu vreun bigudiu ratacit in cap, si nu doar in ipostazele sexy in care o vedeai sambata seara.

2. Relatia voastra sexuala se va schimba si ea

Nu fiecare seara va mai sfarsi cu voi doi goi si epuizati, unul langa altul, de atata sex salbatic. Cand stati separat, fiecare minut e bun pentru sex si nu va puteti abtine sa nu va atingeti. Dar cand va aveti la dispozitie mai mereu unul pe celalalt, nu mai e chiar asa si cheful de sex se mai atenueaza. Trebuie sa aveti asteptari realiste unul de la altul, dar sa nu va neglijati, totodata.

3. Domnilor, preluati din treburile casnice

In primul rand, ignorati ideea de egalitate. Nu scrie nicaieri ca trebuie sa impartiti totul la jumatate, cu o corectitudine perfecta. E ok ca cel care lucreaza mai putin, indiferent daca e ea sau el, sa preia mai mult din treburile casnice. Multe tensiuni pot fi reduse in cazul in care te oferi voluntar, chiar daca e vorba de datul cu aspiratorul, dupa care nu te prea omori.

