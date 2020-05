8 moduri magice de a scapa de durerile de cap

Durerea de cap nu este o boala in sine, ci mai degraba un simptom, care poate fi cauzat de mai multe lucruri. Acest lucru inseamna ca nu toate durerile de cap se manifesta la fel si, prin urmare, este nevoie de diferite remedii. Printre cauzele pentru care simti ca-ti crapa capul se pot enumera deshidratarea, un nivel scazut de zahar in sange, un dinte cariat sau faptul ca ai mancat ceva rece foarte rapid. Pentru a scapa de durerea care te scoate din minti nu ai nevoie de fiecare data de pastile. Exista o multime de remedii naturale care te pot ajuta in acest caz.