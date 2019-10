Articol publicat in: Life

9 intrebari pe care sa ti le pui inainte sa rupi o relatie

In orice relatie de cuplu exista momente de suisuri si coborasuri. Si nu este indicat sa dai bir cu fugitii la primul obstacol intalnit in drumul in doi. Daca te afli intr-o dilema si nu esti sigur ca trebuie sa pleci sau sa ramai intr-o relatie, iata mai jos cateva intrebari care sa te ghideze. Raspunde-ti sincer si vei afla ce ai de facut mai departe.





1. Aceasta relatie scoate ce e mai bun din mine?



Simti ca alaturi de partenerul de viata esti cea mai buna versiune a ta si ca lucrurile se pot imbunatati? Simti ca esti incurajat de partenerul de viata sa evoluezi, sa cresti? Impartiti bucuriile, dar si esecurile? Daca raspunsul este NU si simti ca persoana de langa tine te trage in jos, nu iti impartaseste nevoile si nazuintele, este timpul sa pui STOP.





2. Sunt fericit?



Orice relatie trece prin perioada "innorate", insa daca faci o lista cu plusuri si minusuri ale relatiei, in ce parte se inclina balanta? Esti mai mult fericit sau mai mult nefericit? Daca ai alcatuit lista cu sinceritate, ai gasit deja raspunsul.



