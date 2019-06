9 statistici surprinzatoare despre sex

Iata, deci, cateva cifre statistice surprinzatoare despre sex:

Despre sex # 1: Jumatate din populatia activa sexual a fost purtatoare a virusului papiloma

HPV, human papillomavirus, este cauza aparitiei verucilor (negi) inclusiv in zona genitala. Jumatate din populatia activa sexual, atat barbati cat si femei, au fost infestati, la un moment dat, cu HPV. In functie de organismul persoanei infestate, HPV poate fi inofensiv, sistemul imunitar anihilandu-l, fie poate declansa cancer de col uterin sau alte forme de cancer. (Centrul de prevenire si control al bolilor, SUA)

Despre sex # 2: Peste 60% dintre femei au lucrat in timp ce erau insarcinate

Doua treimi dintre femeile care au avut un copil in perioada 2001 – 2003 au muncit in timp ce erau insarcinate, iar 80% dintre ele au fost la birou chiar si cu o luna sau mai putin inainte de nastere. Comparati asta cu anii 1961 – 1965 cand 44% dintre femei au fost munca in timpul sarcinii (35% dintre ele au continuat sa munceasca pana in ultima luna sau chiar mai putin). (U.S. Census)

Despre sex # 3: Numarul partenerilor

Potrivit unui sondaj de opinie realizat printre adulti cu varste cuprinse intre 20 si 59 de ani, o femeie are o medie de 4 iubiti de-a lungul vietii sale. Barbatii, in schimb, au facut sex cu 7 femei. (Centrul National de Statistica in domeniul Sanatatii, SUA)

