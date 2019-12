A fost aleasă cea mai sexy şoferiţă de TIR din România. Incredibil, cine este logodnicul ei FOTO

Mălina Elena Ghileschi a terminat şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E, a obţinut atestatul pentru transportul de marfă, iar din ianuarie 2019 este șoferiță de TIR. Ea a adunat peste 3.500 de voturi la concursul organizat de Ilie Matei - "Omul Șoselelor", o pagină de Facebook dedicată șoferilor de camion din România.

"De mică am fost pasionată de maşini şi de tot ceea ce ţine de şofat. Pentru că am o pasiune aparte pentru maşinile de mare tonaj, am reuşit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie şi sper să am parte de mulţi kilometri fără evenimente neplăcute! Doresc tuturor şoferilor mult noroc, drumuri bune şi line!”, a spus Mălina Elena Ghileschi.

Tânăra este logodită, iubitul ei fiind tot șofer de TIR: "Lucrez singură pe camion de 10 luni şi nu mă văd făcând altceva în viitor!".

"Vă mulțumesc frumos pentru sprijin și pentru susținere! Mulțumesc pentru toate comentariile frumoase, pentru toate criticile constructive și mai puțin constructive, dar și pentru mesajele răutăcioase din care am avut doar de învățat! Toate colegele care au participat sunt frumoase și curajoase! Nu putem fi pe placul tuturor și nici nu putem multumi pe toată lumea! Cu sau fără răutăți, eu tot șofer rămân, tot cu asta îmi voi ocupa timpul, făcând totul cu multă dăruire și profesionalism! Mii de mulțumiri tuturor!!!", este mesajul postat pe Facebook de Mălina Elena Ghileschi.