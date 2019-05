A fost ales Golul Sezonului în Liga Europa. Senzaţionala reuşită îi aparţine unui fotbalist de la Rennes VIDEO

Sarr a marcat la 20 de septembrie 2018 un gol spectaculos în partida cu Jablonec, 2-1, din prima etapă a fazei grupelor.

În ancheta UEFA, senefalezul de 21 de ani a devansat reuşita lui Pedro (Chelsea), din meciul cu Slavia Praga, din returul sferturilor de finală, şi pe cea a lui David Faupala (Apollon Limassol), din meciul cu Lazio Roma, din faza grupelor.

Ismailia Sarr is someone we should be looking at in January. Young, talented and a winger who could take the pressure off Wilf. pic.twitter.com/Al8vHHD3iU