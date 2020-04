A fost dezvăluită prima imagine din noul film "Dune", care va fi lansat pe marile ecrane în decembrie

În avanpremiera unui reportaj mai amplu ce va apărea marţi, revista Vanity Fair a publicat o fotografie care îl înfăţişează pe Chalamet în rolul lui Paul Atreides, personaj din universul "Dune", şi a confirmat că Warner Bros nu intenţionează să amâne, în contextul crizei de coronavirus, lansarea peliculei science-fiction prevăzută pentru 18 decembrie.

"Dune s-a realizat cu oameni din întreaga lume. Iar mulţi dintre ei sunt ca şi familia mea", a spus Villeneuve, unul dintre cei mai respectaţi regizori din generaţia sa datorită unor filme precum "Sicario" (2015), "Arrival" (2016) sau "Blade Runner 2049" (2017).

"Sunt foarte mândru să le reprezint munca. Sunt nerăbdător să vină ziua în care ne vom putea reuni cu toţii, având în vedere că 'Dune' a fost realizat pentru a fi văzut pe marile ecrane", a subliniat regizorul canadian.

Chalamet, nominalizat la Oscar pentru rolul din filmul "Call Me by Your Name" (2017), este doar unul dintre actorii de renume ce fac parte din distribuţia acestui film, care îi include pe Javier Bardem, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgaard şi Charlotte Rampling.

Prima imagine din "Dune" îl arată pe Chalamet întruchipându-l pe Paul Atreides, care se pregăteşte să părăsească planeta Caladan pentru a se duce în Arrakis.