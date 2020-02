A fost scandal şi la audierea lui Cătălin Predoiu: între Alina Gorghiu şi preşedintele Comisiei Juridice, Şerban Nicolae

Iată dialogul în contradictoriu care a avut loc între Alina Gorghiu şi Şerban Nicolae, preşedintele Comisiei juridice.

Alina Gorghiu: Domnule preşedinte. Deja, discuţia pe care o faceţi este o discuţie pe fond. În momentul în care întrebaţi câte avize, la ce ordonanţe...

Şerban Nicolae: Vă atrag atenţia că nu eu am pus această întrebare!

Alina Gorghiu: Sigur, dar dvs. puteţi spune că excede procedura această întrebare.

Şerban Nicolae: Dacă sunteţi de acord ca eu să cenzurez toate intervenţiile, nu am nimic împotrivă.

Alina Gorghiu: Eu v-aş ruga să vă duceţi rolul de preşedinte de şedinţă aşa cum prevede regulamentul. Dvs. ştiţi foarte bine ce înseamnă procedura. Dacă nu toţi colegii ştiu asta, nu înseamnă că nu trebuie să trecem la dezbateri pe fond. Şi putem adresa orice fel de întrebare ministrului în cadrul dezbaterilor. Ajungem la întrebări care ţin de fondul problemei pentru care a venit ministrul aici.

Şerban Nicolae: E o opine, eu am altă opinie. S-a solicitat cuvântul pe procedură, în prealabil, înainte de audiere. Dacă am încheiat această chestiune şi nu se poate să furnizeze aceste avize pe motiv că ele sunt în exclusivitate la Secretariatul General al Guvernului şi la ministerele iniţiatoare, probabil că o să vă credem (n.r Cătălin Predoiu). Daţi-mi voie să am rezerve cum că la Ministerul Justiţiei nu se păstrează o copie şi că este o chestiune cât se poate de scrupuloasă, care reclamă o adresă scrisă către compartimentele din subordine, că aceste lucruri trebuie analizate şi se răspunde.

