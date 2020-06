A început lupta pentru putere în PSD. Teodorovici vrea preşedinţia, Paul Stănescu îl atacă, Răzvan Cuc îi ia apărarea

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorivici, dă de înțeles că va candida pentru șefia PSD. Într-un mesaj pe Facebook, Teodorovici vorbește despre revenirea PSD la guvernare și despre rolul viitorului președinte al partidului.

"Am afirmat și am (și) demonstrat întotdeauna că, în plan economic, sunt și voi fi un #liberal convins, iar în ceea ce privește măsurile destinate cetățenilor acestei țări, sunt și voi fi mereu un #socialist adevărat. E și motivul pentru care am ales să fiu membru PSD, căci din punctul meu de vedere, e singurul partid pentru oameni – un partid cu suflet‼️ ... doar că acum trebuie reînsuflețit nițel!

Acestea sunt principalele motive pentru care nu pot fi de acord cu ideea că PSD ar trebui să rămână în opoziție, atât timp cât toți membrii PSD – și nu numai - suntem de acord că actuala conducere executivă "interimară" este dezastruoasă pentru țară‼️ Nu putem rămâne în opoziție doar pentru a capitaliza – eventual - politic ... PSD are capacitatea și profesioniștii necesari pentru a conduce această țară așa cum a mai făcut-o de-a lungul vremii. Sunt acele guvernări cu care ne mândrim acum și care au adus bunăstare românilor, dar au și pus România pe harta lumii democratice și au adus-o în UE. Acesta este PSD care îmi dă curajul de a-mi asuma orice fel de #luptă politică, atât timp cât consider că pot contribui în vreun fel, oricât de puțin, la bunăstarea românilor și la dezvoltarea României‼️

Dacă înțeleg să îmi asum funcția de președinte al PSD, înțeleg să-mi asum inclusiv #istoria sa, cu bune și cu rele, cu liderii, cu membrii, cu simpatizanții săi, cu greșelile, dar mai ales, cu #reușitele care îi aparțin și care au făcut, la un moment dat, ca #Româniasăconteze.", a scris pe Facebook Teodorovici.

Paul Stănescu, secretarul general interimar al PSD, a declarat marţi, ca răspuns la criticile adresate de Eugen Teodorovici actualei conduceri interimare a PSD, că acesta este un aventurier politic, preocupat să vâneze funcţii, „o calamitate atunci când s-a aflat la conducerea partidului".

Secretarul general interimar al PSD a spus despre Teodorovici că „în loc să fie preocupat ca PSD să câştige alegerile, încearcă să destabilizeze partidul şi să vâneze în continuare funcţii".

Replica lui Paul Stănescu l-a nemulțumit pe un alt fost ministru. Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, l-a atacat pe Stănescu pentru declarația făcută.

„Când simți că pierzi controlul, ataci public fără să te uiți în jurul tău. Paul Stanescu & Co s-au trezit șefi peste Partid și se cred atotputernici. Când un membru PSD își permite să aibă propria opinie, să nu fie de acord cu Paul Stanescu & Co, devine "un aventurier politic" care e "preocupat doar de funcții", a scris Răzvan Cuc pe Facebook.

Congresul PSD ar urma să fie organizat la finalul lunii iulie, sau cel târziu în luna august.

