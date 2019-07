A luat 10 la Bacalaureat şi va studia la King's College din Londra. Ioana Gopşa: Am învăţat constant

Ioana Gopşa a absolvit Colegiul Naţional din Iaşi şi spune că secretul obţinerii mediei maxime la Bacalaureat este organizarea şi învăţarea în mod constant.

Tânăra, care de trei ani este membru al Parlamentului European al Tinerilor, vrea să se specializeze în management şi business, ea urmând să înceapă în toamnă cursurile King's College din Londra.

"Mi-a plăcut întotdeauna să fiu o persoană organizată, iar asta m-a ajutat enorm. Este adevărat că am şi învăţat constant, pentru că nu-mi place să las totul pe ultimul moment. Importante sunt şi simulările la Bac, eu le-am luat în serios", a declarat, pentru News.ro, Ioana Gopşa.

Întrebată dacă la finalul cursurilor universităţii de la Londra va reveni în ţară, tânăra a răspuns: "Nu ştiu. Aştept să văd şi ce se întâmplă aici".

Ea consideră că i se potriveşte zona de management şi business, precizând că şi-a exersat calităţile de lider în liceu, când a fost vicepreşedinte al Colegiului Elevilor din Colegiul Naţional Iaşi.

Robert Zămurcă, de asemenea absolvent al Colegiului Naţional din Iaşi, susţine că se aştepta să obţină un rezultat bun la Bacalaureat, dar că la română era "mereu aproape de nota maximă".

"La română nu ştii niciodată, depinde de profesorul care corectează lucrarea, dar mă aşteptam să iau zece la matematică şi anatomie. Am lucrat mult, voiam să fiu eu mulţumit, dar contează şi norocul. Vreau să studiez aici la Iaşi, la UMF, apoi eventual să fac un doctorat în străinătate. Mă pregătesc deja pentru admiterea la medicină, iar la biologie am fost doi ani la rând la olimpiade", a spus Robert Zămurcă.

Adolescentul recunoaşte că este "mai introvertit" şi spune că îi place foarte mult să citească.

"Sincer, nu am fost niciodată într-un club", adaugă Robert Zămurcă.

Maria Petrovici, absolventă a Colegiului "Garabet Ibrăileanu" din Iaşi, a afirmat că se aştepta la subiecte mai grele la Bacalaureat şi că a învăţat constant pe parcursul liceului.

"După ce am susţinut probele la Bac, 99 la sută mă aşteptam să iau zece. Voi da la Facultatea de Medicină la Iaşi. Nu mă gândesc să plec afară, oricum am în faţă şase ani de cursuri plus rezidenţiatul, voi lua la final o decizie", a spus Maria Petrovici.

12 elevi ieşeni au luat 10.00 la bacalaureat, cele mai multe medii maxime, patru, fiind obţinute de absolvenţi de la Colegiul Naţional din municipiu.

76,34 la sută dintre elevii din judeţul Iaşi au reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat, cu aproape patru puncte procentuale mai puţin decât anul trecut.