A murit actorul din Breaking Bad

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Actorul american Robert Forster a murit vineri, la 78 de ani, în Los Angeles, anunță site-ul The Hollywood Reporter. Foster fusese nominalizat la Oscar pentru interpretarea sa în filmul 'Jackie Brown' (1997). Printre ultimele sale roluri s-au numătat cele din Breaking Bad și continuarea El Camino.

Robert Forster (Rochester, 1941) a murit în urma unui cancer cerebral. Decesul actorului a avut loc în aceeaşi zi în care a fost lansat pe Netflix 'El Camino', filmul derivat din serialul 'Breaking Bad', în care Forster a avut unul dintre ultimele sale roluri. Deşi a avut o lungă carieră, atât în cinema cât şi în televiziune, Forster este cunoscut de marele public mai ales după de Tarantino i-a oferit un rol memorabil în filmul 'Jackie Brown', alăturide actriţa Pam Grier, Samuel L. Jackson sau Robert De Niro. El a avut şi un rol mic dar important în deznodământul serialului 'Breaking Bad', în care au jucat Bryan Cranston şi Aaron Paul. Forster şi-a reluat rolul în filmul derivat din popularul serial, 'El Camino: A Breaking Bad Movie', lansat vineri de platforma digitală Netflix şi care, în regia şi după un scenariu de Vince Gilligan (creatorul 'Breaking Bad'), prezintă aventurile lui Jesse (Paul) după încheierea ultimului episod al serialului. loading...

