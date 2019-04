A murit actorul Jessie Lawrence Ferguson

Știrea a fost confirmată de Jace Ferguson, fiul actorului, care a spus că tatăl său a fost descoperit decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă, lângă pat, cu televizorul deschis. Actorul nu era bolnav, motiv pentru care decesul a venit ca un şoc pentru apropiaţi.

Surse din poliţie au spus că actorul a murit din cauze naturale.

Primul rol major al lui Jessie Lawrence Ferguson a fost în lungmetrajul "Starsky and Hutch" din 1979. A mai jucat în filme precum "The Chosen One", "The Presidio" şi "Prince of Darkness".