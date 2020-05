A MURIT Millie Small, autoarea hitului "My Boy Lollipop"

Chris, cel care a și lucrat cu artista Millie Small, a mărturisit: "Melodia My Boy Lollipop a devenit imediat hit în toată lumea. Am mers cu ea peste tot în lume, pentru că oamenii voiau să o vadă, iar Millie a fost extraordonară. Era o persoană drăguță, amuzantă, avea simțul umorului dezvoltat, era foarte specială", a spus co-producătorul.

Melodia respectivă a devenit imediat hit în anul 1965 și chiar a fost auzită și la ceremonia de deschidere a jocurilor Olimpice din 2012, de la Londra. A fost primul single care a propulast-o pe Millie în lumea artistică din Londra.

În anul 2016, Millie Small zicea înainte de moarte: "Am fost născută cu numele de Millicent Small, pentru că părinții mei lucrau pe o plantație de zahăr, și chiar dacă nu cunoșteam pe absolut nimeni în domeniul artistic, mi-a plăcut să cânt. Când aveam 12 ani, am luat parte la un talent show "The Vere Johns Opportunity Hour" la Palatul din Montego Bay, Jamaica. Erau 2000 de spectatori".

Citeşte şi: A MURIT regizorul Mircea Sorin Moldovan, creatorul lui Pintea şi Mărgelatu