A murit pe patul de spital după o lungă suferinţă

Trompetistul Dave Bartholomew, muzician din New Orleans, unul dintre pionierii rock and roll-ului, cunoscut în special pentru colaborarea cu legendarul Fat Domino, a murit la vârsta de 100 de ani, potrivit Variety.

Bartholomew, care a colaborat la scrierea şi producerea unor piese celebre precum "Ain't That a Shame", "I'm Walkin'" şi "Let the Four Winds Blow", a murit duminică, la spitalul din New Orleans, a anunţat fiul său cel mare Dave Bartholomew Jr. pentru Associated Press.

A început să colaboreze cu artişi populari precum Smiley Lewis, Snooks Eaglin, Little Sonny Jones, Pee Wee Crayton, Shirley and Lee, Frankie Ford, Sugarboy Crawford şi Fats Domino.

Domino şi Bartholomew aulucrat împreună din 1949 şi au compus "The Fat Man", marcând începutul prolific a 14 ani de parteneriat. Cei doi au un număr de melodii de succes printre care: "I'm Walkin'", "Blue Monday", "I Hear You Knocking" şi "Whole Lotta Lovin'".

Recent, cei doi au cântat în 1999 la New Orleans Jazz and Heritage Festival, înainte de a fi prezenţi la premiera documentarului despre activiatea lor, "The Big Beat", de Joe Lauro. Bartholomew are opt copii şi 25 de nepoţi.