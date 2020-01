A postat un mesaj şocant pe Facebook: "Să vă amintiţi de mine cu zâmbetul pe faţă". Fanii au intrat în panică

Artistul a scris câteva rânduri şocante, în care părea că vrea să îşi ia rămas-bun. Asta au interpretat cei care au citit rândurile notate pe Internet. "Le mulţumesc celor care au fost buni şi sinceri, şi vă rog să nu vă supăraţi şi să vă amintiţi de mine cu zâmbetul pe faţă. Vă iubesc pe toţi", a scris Uddi pe pagina lui de Facebook.

Toți prietenii artistului s-au alarmat şi au încercat să îl contacteze pentru a-i cere lămuriri cu privire la conținutul acestui mesaj cutremurător. ”Acest mesaj sună de parcă ar fi ultima oară când ne scrii. Ai vreun gând de ceva rău?”, i-a scris un amic.

Uddi s-a despărţit de iubită

Relația de patru ani a artistului cu Mara Roșioru a ajuns la final. Uddi s-a despărțit de iubita lui pe care a iubit-o extrem de mult. Povestea lor de dragoste s-a încheiat, iar cântărețul a cerut scuze public pentru toate greșelile pe care le-a făcut.

„Am trecut prin momente foarte grele cu familia și cu fosta iubită, pe care am iubit-o enorm, nu am știut cum să reacționez și am acționat greșit și la suparare. Îmi cer scuze în primul rând față de fosta iubită și de toți cei pe care i-am supărat! Rog înțelegere! Vă mulțumesc!', a scris Uddi pe rețelele de socializare.