A treia parte din seria "The Kissing Booth" a fost filmat în secret şi va fi lansat în 2021

Anunţul privind cel de-al treilea film a fost făcut după câteva zile de la lansarea pe serviciul de streaming a primei continuări a comediei romantice. Lungmetrajul îi are în distribuţie pe Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young şi Molly Ringwald, care şi-au reluat rolurile.

În timpul unui live pe YouTube, actorii au dezvăluit că filmările au fost finalizate înainte de izbucnirea pandemiei. "Am filmat al doilea şi al treilea film în acelaşi timp", a spus Courtney. "A fost secretul cel mai greu de ţinut", a adăugat King.

Comedia romantică originală, regizată de Vince Marcello pentru compania britanică Komixx Entertainment, a fost bazată pe romanul omonim al lui Beth Reekles. "The Kissing Booth" a fost filmul cu cele mai multe revizionări în 2018 pe Netflix.

It's official! The Kissing Booth 3 is coming in 2021. pic.twitter.com/e5O4iGofAQ