Accident cu maşina Fiscului. Din cauza vitezei, autoturismul a ajuns în şanţ VIDEO

Accidentul s-a petrecut pe raza comunei mehedinţele Malovăț, într-o curbă. Şoferul unui autoturism care se deplasa din direcția Motru – Drobeta Turnu-Severin, pe DN67, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident, a rezultat rănirea unei femei de 36 ani, care transportată la spital.

În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat că şoferul are 41 ani și nu se afla sub influența alcoolului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili cauza exactă a producerii evenimentului rutier.