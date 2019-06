Accident cu mistreţi pe Autostrada Soarelui. Şoferul vrea să ceară despăgubiri, răspunsul CNAIR e halucinant

Accidentul s-a produs la puţin timp după ce tinerii au trecut cu maşina de podul de la Feteşti. Ei circulau cu 120 de km la oră cand, brusc, le-au iesit in cale mai multi porci mistreti. Impactul, extrem de violent, nu a putut fi evitat. Se putea ajunge la o tragedie si mai mare daca era trafic intens in acel moment.

Partea din fata a masinii a fost distrusa in totalitata iar proprietarii spun ca nu aveau asigurare si nici bani sa o repare. Din fericire, ocupantii masinii nu au suferit rani. Soferul are de gand sa ceara despagubiri de la administratorul drumului.

Reprezentanţii CNAIR spun că nu au identificat locul accidentului și nici breşă în gardul de protecţie. "In astfel de cazuri, procedura prevede ca soferul trebuie sa sune la 112. Daca nu sunt victime, este directionat catre Politie pentru a da detaliile legate de incident. Tot dispeceratul 112 sesizeaza si CNAIR, in cazul in care pe carosabil au ramas autohevicule sau alte obiecte care trebuiesc indepartate.



In acest caz, inteleg ca pe carosabil nu era nimic.



Echipele noastre n-au gasit niciun porc mort pe sosea in zona si nici resturi de la autovehicul. In plus, in zona sunt garduri de protectie, care n-au fost avariate, semn ca niciun animal n-a trecut de ele", a declarat pentru ziare.com, Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.