Articol publicat in: Societate

Accident grav în Constanţa. Opt persoane, între care 5 copii, au fost rănite

Publicat: (acum 53 min) // Actualizat: (acum 53 min) // Sursa: romaniatv.net Accident grav pe o șosea din județul Constanța. O mașină s-a ciocnit violent de un microbuz în care se aflau mai mulți copii. Cinci dintre aceștia au fost răniți. Opt persoane, între care 5 copii, au fost rănite duminică în zona localității Movila Verde, județul Constanța. Opt pasageri din microbuz au fost răniți, între care şi cinci copii, cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani. loading...

