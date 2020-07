Accident grav între două maşini şi un TIR. O persoană a decedat, alte două au fost rănite

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare pentru eliberarea persoanei decedate, o autospecială de primă intervenşie, un echipaj SMURD, opt pompieri şi un echipaj SAJ, dar şi elicopterul SMURD. Oamenii legii continuă cercetările pentru a aflat cauza producerii accidentului.

Citeşte şi: Doi morţi şi doi răniţi într-un accident feroviar grav. Circulaţia este blocată

"Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier în localitatea Gavojdia. La fata locului s-au deplasat de urgenta o autospeciala de prima interventie, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, 8 pompieri si echipaj medical SAJ. De asemenea, la locul interventiei s-a deplasat si elicopterul SMURD. În accident au fost implicate 2 autoturisme si un autotren. În cele 3 autovehicule se aflau doar soferii. În urma impactului, soferul unui autoturism a ramas încarcerat. Victima a fost extrasa si predata inconstienta echipajului SAJ.Din pacate barbatul nu a mai putut fi salvat. Celelalte 2 persoane implicate în accident sunt evaluate medical si primesc îngrijiri la fata locului.", au declarat reprezentantii ISU Timis pentru Lugoj Info.ro.

Conform IPJ Timiş, un bărbat de 41 de ani a fost testat cu etilotestul, rezultând faptul că a consumat băuturi alcoolice.

"Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj inspre Caransebes si nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul autoturismului, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 44 de ani, ulterior fiind proiectat intr-un alt autotren condus de un barbat in varsta de 41 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 43 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat faptul ca barbatul in varsta de 41 de ani avea o imbibatie alcoolica de 0,19 mg/l alcool pur in aerul expirat.", se arata intr-o informare remisa presei.