Aceste 5 ZODII vor avea CEL MAI BUN FEBRUARIE 2019. Iata LA CE VOR AVEA NOROC

Marte, planeta energiei si actiunii, a intrat din 1 ianuarie in Berbec, semnul pe care il coordoneaza, deci energie si actiune maxima pentru toata lumea.

Uranus, planeta imprevizibilitatii si schimbarilor socante de viata, a iesit din retrograd pe 6 ianuarie, alaturandu-se celorlalte planete ale sistemului solar care sunt in miscare directa. Iesirea lui Uranus din retrograd a marcat doua mari fenomene: pe de-o parte faptul ca pana in martie 2019 suntem fara nicio planeta retrograda, primind o sansa unica pe acest an. Afla ce aduce major pentru zodia ta acest context ! Pe de alta parte, Uranus isi continua ultimele doua luni in Berbec, tranzit ce dureaza din 2011 si care se va mai repeta tocmai in 2099 ! Ultima reprezentatie Uranus in Berbec se joaca pana in martie, cand Uranus intra in Taur pana in 2026 ! Afla ce aduce zodiei tale ultima runda al rebelului Uranus in Berbec !

Ca si cum nu era destul, ianuarie a dat startul sezonului eclipselor 2019, cu eclipsa partiala de Soare in Capricorn din 6 ianuarie si cu eclipsa totala de Luna plina sangerie in Leu din 21 ianuarie.

Aceste eclipse ne-au introdus rapid intr-o lume noua, ne-au indreptat capetele – chiar fortat – spre viitor, apoi ne-au pus sa ne confruntam cu realitatea curenta ca sa vedem ce este nevoie sa restructuram. Eclipsa totala lunara din 21 ianuarie a fost ultima din seria celor din Leu-Varsator ce dureaza din 2016. A fost, practic, o validare din Cosmos ca misiunea noastra unica in lume are permisiunea de a inflori. Acum are fiecare dintre noi mai mare claritate ce sa faca si de ce este aici.

Februarie va continua puternica energie a lunii ianuarie si va aduce alte evenimente astrale ce vor fi prezentate, impreuna cu influentele sale asupra tuturor zodiilor, in Horoscopul lunii februarie 2019.

Privind pe gaura cheii spre astrologia lunii februarie 2019, exista 5 zodii ce vor avea norocul sa fie fata in fata cu oportunitati.

Vor fi ele capabile sa le vada si sa le foloseasca ? Se vor putea bucura de ele, le vor putea pune la treaba in folosul lor ?

Nu inseamna ca aceste 5 zodii nu vor avea parte de provocarile lor de viata insa vor avea capacitatea sa radieze energie pozitiva si vorbele sau faptele altora nu ii vor afecta (asa de mult).

BERBECUL

Dragostea este in aer si trebuie sa iti mentii ochii deschisi pentru ea. Daca esti singur, sunt mari sanse ca cineva nou sa se indrepte spre viata ta si sa intre direct in ea. Daca esti deja comis intr-o relatie, partenerul s-ar putea decide sa fie de asa natura cu tine incat sa iti ia presul de sub picioare prin actiunile sale, in sensul bun, desigur. Orice se poate intampla si nu trebuie sa te inchizi in fata oportunitatilor din fata ta. Da-ti o pauza de la munca si permite romantismului sa infloreasca si vezi ce aduce diferit in viata ta.

TAURUL

Sunt mari sanse sa primesti o veste la munca ce te poate lasa masca. Toata munca ta asidua poate cunoaste rezultate in cele mai bune moduri posibile. Desigur, te simti ca si cum mereu tu muncesti greu si nu culegi beneficiile, dar acele beneficii te pot izbi ca o gramada de bucati de caramida indreptate spre tine. Te pot prinde cu garda jos, dar vor si scoate ce e mai bun din tine. Sunt mari sanse sa iesi mai mult din cochilia ta si sa te pozitionezi asa cum nu ai face-o in mod normal. Poate cineva isi va arata sentimentele fata de tine si sa iti transforme luna in una orientata spre iubire. Doar timpul poate confirma acest lucru.

