Actriţele din România care au dat lovitura în rol de traficante în serialul Netflix "White Lines", produs de creatorul La Casa de Papel

Pina revine cu o nouă poveste captivantă, un show care îmbină muzica electronică şi viaţa de noapte din Ibiza anilor 90 cu încercarea eroinei Zoe de a elucida misterul morţii fratelui său în urmă cu 24 de ani.

Axel Collins, fratele lui Zoe, era cel mai în vogă DJ din Ibiza la sfârşitul anilor 90, un idol pentru tinerii care trăiau viaţa pe insulă ca pe o petrecere continuă, pigmentată cu mult sex, droguri şi alcool.

Prima serie se desfăşoară în paralel în trecut şi prezent, arătând drumul lui Axel şi al prietenilor săi Marcus, Anna şi David spre succesul în muzică şi în afaceri, până la evenimentele care au dus la moartea sa misterioasă, dar şi eforturile lui Zoe pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu fratele său, în ciuda multor oameni extrem de puternici care au interesul ca adevărul să rămână îngropat.

Zoe care era doar un copil atunci când fratele său a plecat din Manchester pentru a-şi urma visul în punctul 0 al petrecerilor fără sfârşit din Ibiza, dar după 20 de ani în care toată lumea, inclusiv tatăl său, i-a ascuns adevărul, vrea să scape în sfârşit de incertitudinea care i-a marcat viaţa, şi se vede scufundată în viaţa tipică de pe insulă, ajungând să încerce tot felul de lucruri şi senzaţii noi.

În producţia Netflix apar şi actorii români Adrian Fekete şi Alex Delescu

În ultimul episod al primei serii intră în scenă un clan de traficanţi de droguri români, Grigor (Alex Delescu) şi Yuri (Adrian Fekete) fiind cei care îi furnizau cocaină lui Marcus, care neavând prea mare succes ca DJ îşi suplimenta veniturile vânzând narcotice, pentru a putea întreţine stilul de viaţă cu care fosta soţie, Anna, şi cele două fiice erau obişnuite.

Cei doi sunt înşelaţi de Marcus şi îl ameninţă pe acesta cu represalii, dar Boxer, bodyguardul celei mai bogate familii de pe insulă şi un apropiat al lui Zoe şi Marcus, le-o ia înainte şi îi lichidează, astfel că Marcus răsuflă uşurat pentru scurt timp.

Doar că acesta nu a luat în calcul faptul că cei doi români nu acţionau de unii singuri, iar soţiile lor, jucate de Adelaida Perjoiu şi Anca Dinicu, îi dau rapid de urmă şi sunt pregătite să-l facă să plătească, dacă nu-şi poate dovedi nevinovăţia.

Cele două românce sunt o apariţie pitorească în context, iar rolurile lor au fost foarte apreciate, ba chiar finalul seriei pare să lase de înţeles că un al doilea sezon ar putea fi axat pe lupta pentru monopolul pieţii drogurilor, ceea ce le-ar implica mult mai mult în acţiune, oferindu-le personajelor lor o expunere mult mai mare.

Echipa România TV a luat legătura cu cele două actriţe pentru a afla cum a fost experienţa participării la un proiect de o asemenea amploare şi dacă există în plan o continuare a serialului.

"Primul lucru pe care l-am facut a fost sa o sun pe mama, sa-i spun ca filmez o saptamana in Madrid si Toledo si inca o saptamana in Palma de Mallorca pentru un serial Netflix unde scenariul este scris de Alex Pina, creatorul Casei del Papel. Eram tare entuziasmata dar ea a raspuns sec: " Treaba ta, mamă". Atunci a fost momentul in care am constientizat ca pentru lumea din jurul meu pare ca nu este ceva extraordinar. Pentru mine a fost o reala bucurie sa cunosc acei oameni si sa am ocazia sa lucrez cu ei. Printre ei se numara Laura Haddock, Nuno Lopes, Daniel Mays, Adelaida Perjoiu. Intreaga echipa a fost minunata, o intalnire de asemenea intensitate nu o uiti toata viata.", a spus Anca Dinicu.

Adelaida Perjoiu a fost şi ea extrem de încântată de experienţă şi a declarat că întreaga echipă a fost minunată, mai ales că distribuţia serialului a fost una internaţională, cu actori din SUA, Marea Britanie, Finlanda şi, evident, Spania.

"Întreaga experiența, deși destul de scurta, a fost senzațională din toate punctele de vedere! Odată a fost întâlnirea cu Anca (Dinicu) pe care nu o cunoscusem în persoană până atunci și alături de care m-am simțit minunat; apoi întâlnirea cu regizorul episodului în care am jucat noi, Nick Hamm. Un regizor minunat, cu mult umor și mult talent, regizor de film și de teatru (a lucrat cu Robert De Niro, Dustin Hoffman, Catherine Zeta-Jones, Arthur Miller, etc); un regizor cu care am avut o chimie la lucru excelentă și cu care aș lucra oricând din nou cu toată bucuria; apoi întâlnirea cu atâția actori minunați din diverse țări (UK, USA, Spania, Portugalia, Finlanda, etc), care alcătuiesc castul serialului.

Și bineînțeles, Daniel Mays, pe care cred că oricine l-am văzut măcar într-un serial, dacă nu în mai multe - Joacă în mai toate producțiile importante din ultimii ani. Ei bine, a fost o plăcere să jucăm alături de el, mai ales că are un umor nebun și un entuziasm extraordinar în tot ce joacă. De fapt, dacă ma uit în urmă, îmi dau seama că toată experiența White Lines a stat sub semnul bucuriei și al entuziasmului că suntem acolo și că facem acest serial, și când spun asta nu mă refer la Anca și la mine anume, ci la toată echipa! Absolut toată lumea din echipa White Lines lucra ca și când e primul și ultimul proiect la care lucrează - adică cu o implicare și o bucurie totală, fără nici un pic de rezervă. Și cred că toată aceasta energie se simte efectiv când te uiți la serial.", a declarat Adelaida.

Întrebată dacă există deja discuţii despre filmarea unui al doilea sezon şi dacă rolurile lor vor mai face parte din intriga serialului, Adelaida afirmă că sunt unele discuţii dar este prea devreme pentru a da un răspuns fără echivoc, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus, care a afectat deja filmările mai multor producţii.

"Teoretic da (n.r. probabil vor apărea şi în al doilea sezon). A existat un entuziasm real față de personajele noastre, mai ales după ce am filmat scenele noastre, însă e mult prea devreme să putem spune ceva în sensul ăsta. În general, sunt atât de multe detalii tehnice, care țin de producție, de marketing, de finantari, etc., de care depind astfel de proiecte și care pot modifica un proiect în fel și chip, că nu poți fi 100% sigur de nimic, până nu auzi "motor"! Si uneori nici atunci! Mai ales dacă ținem cont și de situația globală actuală...probabil că vom afla mai târziu un pic ce va urma exact în privința sezonului al doilea.", a declarat Adelaida pentru România TV.

Citeşte şi: INTERVIU Adelaida Perjoiu, românca din serialul White Lines, de pe Netflix: "Dacă nu eram actriţă, aş fi ajuns teolog misionar"