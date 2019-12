Acuzaţii grave după CFR Cluj - Celtic Glasgow 2-0. "În România nu era un meci!"

Lazio Roma a pierdut la Rennes, 0-2, şi s-ar fi calificat doar în cazul unei victorii, cu condiţia ca şi Celtic Glasgow să se fi impus pe terenul lui CFR Cluj.

"Probabil în prima repriză ar fi trebuit să facem mai mult, în a doua nu am început rău, dar în România nu era un meci, calificarea noastră nu a fost pierdută la Rennes. Trebuia să jucăm mai bine alte partide, nu am obţinut puncte suficiente. Nu am avut o grupă simplă, deoarece Celtic şi Rennes sunt puternice, dar s-a calificat Cluj. Regretele sunt pentru rezultatele din alte partide", a spus Simone Inzaghi.

CFR CLUJ - CELTIC GLASGOW 2-0. Campioana României, în 16-imile de finală ale Europa League

Celtic Glasgow a venit la Cluj-Napoca cu o echipă din care au lipsit mai mulţi titulari. Ardelenii au controlat meciul de la început până la final, au avut două ocazii în prima repriză, dar golurile au venit după pauză, Burcă '49 şi Djokovic '70.

Tragerea la sorţi a 16-imilor de finală ale Europa League este programată luni, de la ora 14:00.