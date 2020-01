Acuzatorul lui Bill Clinton îl apără pe Trump: Trăim în epoca impeachment-ului

Fostul procuror american Ken Starr, avocat al preşedintelui american Donald Trump în procesul de impeachment, a avertizat că această procedură a devenit o armă suprautilizată în SUA, relatează dpa potrivit Agerpres.



Statele Unite trăiesc în "epoca impeachment-ului", s-a plâns Starr.



Afirmaţia sa este remarcabilă având în vedere că vine din partea celui care a avut o contribuţie esenţială la procedura de impeachment (punere sub acuzare) în 1998 a fostului preşedinte democrat Bill Clinton, ca autor principal al Raportului Starr, care a conchis că Bill Clinton a minţit sub jurământ în afacerea Monica Lewinsky. Pus sub acuzare în Camera reprezentanţilor, Clinton a fost achitat în Senat.



În noua sa postură de avocat al lui Trump, Starr a atenţionat că procedura de impeachment este invocată prea frecvent, în contextul în care în primele două secole de istorie a SUA a fost folosită o singură dată.



"Punerea sub acuzare a preşedintelui a devenit o armă de folosit împotriva adversarilor politici", a conchis Starr.