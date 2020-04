Adda şi Cătălin, primele declaraţii despre divorţ: "Asia Express a fost extrem de greu"

De-a lungul competiției, Adda și Cătălin au avut parte de momente tensionate, au fost cu nervii la pământ, s-au certat, au plâns și au țipat unul la altul. A fost un cuplu controversat, iar fanii au comentat îndelung apariția celor doi.

Cei doi au declarat că ar mai merge încă o dată în Asia, iar cât despre certurile lor, chiar dacă au discuții în contradictoriu, dragostea dintre cei doi e mare.

”Din păcate, a devenit un obicei să critici oamenii, mai ales când nici nu-i cunoșţi. Ăsta e primul impuls. E adevărat că și noi o facem de multe ori, conștient sau inconștient. Eu și Cătălin avem o poveste de dragoste cu un strop sau mai bine zis, cu un butoi mare de nebunie. Ne rezolvăm problemele pe moment, chiar dacă ne certăm. Suntem două pietre tari și suntem foarte încapățânați.

Ceea ce contează este că nu ținem supărarea! Avem niște reguli – ne certăm, discutăm, ne pupăm și ne împăcăm. Nu există să dormim separat sau supărați sau să nu vorbim deloc. Oamenii pot vorbi, nu-i putem opri, nici nu încercăm. Noi suntem foarte fericiți cu iubirea noastră, suntem mândri că avem o dragoste atipică, cum ar putea spune unii, însă noi știm cel mai bine ce se află în inimile noastre și atât contează, cel puțîn pentru noi doi”, au spus cei doi pentru Viva.

"Noi suntem foarte pasionali, luptători și, repet, încapățânați"

”Pe lângă faptul că suntem soț și soție, părinți, noi doi suntem și cei mai buni prieteni. Râdem foarte mult împreună și, mai ales, unul de celălalt. Ne tachinăm mult. Ne înțepăm la fiecare pas, dar când vine vorba de lucruri serioase, care țîn de familie, casă sau carieră, suntem foarte serioşi și determinați să construim împreună un viitor, așa cum îl visăm. Ca relație de cuplu, suntem îndrăgostiți mereu. Dormim îmbrățișați în fiecare noapte, altfel nu putem!”, au mai spus cei doi.

”A fost un test extrem de greu, însă nu am simțit niciodată că ne va afecta viața personală. Noi suntem foarte pasionali, luptători și, repet, încapățânați. De aceea au ieșit scântei. Eu am gura foarte mare, iar Cătălin e mult prea calm. Ce a fost acolo nu are legătură cu realitatea! Asia Express e, cumva, într-o altă dimensiune. Și acasă ne mai certăm, e normal, dar nu așa! Oricum ar fi, avem multă sare și piper și avem o relație foarte dinamică și pasională”, au mai declarat Adda şi Cătălin.

Mai multe persoane se așteptau ca cei doi să divorțeze după competiția Asia Express, însă nu au absolut niciun gând să facă asta, pentru că relația lor este închegată și frumoasă.

„Doamne ferește! În niciun caz! Ne iubim la fel de mult, poate chiar mai mult. Suntem uniți. Nu ne-a afectat relația absolut deloc! Căsnicia e și despre greu, nu doar despre bine. Când se întâmplă ceva greșit, repari acel lucru, nu-l abandonezi! Lucrezi la el!”, au zis ei.