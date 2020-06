Fosta iubită a unui miliardar român, ameninţată şi blestemată. "Va ajunge pe patul de spital, va paraliza!"

Adele Chirică s-a trezit că este blestemată și amenințată de o femeie a cărei identitate nu a făcut-o, până acum, publică.

"Nu i-am răspuns niciodată, sperând că, dacă nu va exista dialog, se va plictisi și mă va lăsa în pace. Și, recunosc, eram destul de șocată, mi-am dat seama că persoana respectivă are o problemă, mai ales că a specificat că a avut epilepsie. Nu am vrut să îi fac rău, reclamând-o la Poliție sau făcând-o publică", a dezvăluit acum ceva timp Adele Chirică pentru Cancan.

După ce în presă au apărut amenințările la adresa sa, Adela Chirică a primit un nou mesaj, de data asta cu și mai multă ură.

"Premoniția mea: lui Adele Chirică îi va recidiva cancerul, va paraliza, iar copilul ei va ajunge la tatăl lui, iar ea pe patul de spital va fi terminată, gândindu-se că va ajunge la Natalia Barbu, mama vitregă. Ce bine era dacă acest copil ar fi avut mamă cu conștiință, care să se gândească când făcea opturi, cu cine le face, să tranșeze probleme și poate era mult mai bine", este mesajul şocant primit de Adela Chirică.

În urma acestui mesaj, Adele Chirică s-a adresat Poliției.

"Deși sunt un om credincios și nu cred în blesteme, ba, mai mult, m-am rugat pentru ea, am realizat că este un om bolnav, care necesită tratament. Am făcut plângere la Poliție și la locul ei de muncă și sper ca autoritățile să se ocupe urgent de acest caz, ea deja a devenit un pericol public. Am toată empatia pentru persoanele bolnave și le sprijin, le ajut necondiționat, însă când cineva se leagă de fiul meu, devin o leoaică", a declarat Adele Chirică.