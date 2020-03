Adelina Pestriţu a donat banii câştigaţi din procesul cu Lucian Becali unui spital de copii: "Dumnezeu lucrează prin oameni"

Vedeta a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în care a informat opinia publică despre gestul ei, a spus şi în urmă cu ceva timp că banii vor fi donaţi, însă nu a dorit să dezvolte subiectul procesului, nici măcar nu a scris numele nepotului favorit al lui Gigi Becali.

Citeşte şi: Adelina Pestriţu a făcut senzaţie la Milano într-o ţinută de 13 mii de euro! Cizmele ei costă cât o maşină

"Dumnezeu lucreaza prin oameni. Nu este prima data cand cred sau spun asta. De ce? Vreau sa va povestesc. In urma unui proces pe care l-am castigat, instanta a decis ca trebuie sa mi se plateasca daune in valoare de 19.000 RON, iar astazi am intrat in posesia acestei sume.

Pentru mine nu este important sa mai vorbesc despre subiectul acestui proces si nici despre persoana care a fost obligata in instanta sa-mi plateasca aceasta suma. Motivul acestei postari este bucuria ca banii se transforma intr-o donatie pe care deja am facut-o (in urma cu 5 min) Asociatiei Sonia Maria, care va cumpara echipamente de protectie pentru personalul medical de la INSMC, singurul spital de copii care primeste si patologii respiratorii, deschis pentru urgente pediatrice.

Scopul acestui proces nu a fost sa ma imbogatesc, ca urmare, banii nu vor zabovi la mine in cont si vor fi folositi pentru achizitionarea acestor echipamentelor de protectie vitale pentru personalul de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului, din Bucuresti.

Iata ca suferinta mea s-a transformat in bucurie si desi candva m-am intrebat de ce mi se intampla mie asta, astazi mi-am dat raspunsul singura. Pentru ca niste oameni sa fie ajutati sa munceasca ca sa aiba grija de copiii bolnavi care au nevoie de ingrijire in acest spital.

Multa sanatate si iubire tuturor!", a scris Adelina Pestriţu pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi: Adelina Pestriţu prinsă în mijlocul focarului de coronavirus, în Italia: "E destul de ciudată atmosfera aici"

Dumnezeu lucreaza prin oameni. Nu este prima data cand cred sau spun asta. De ce? Vreau sa va povestesc. In urma unui... Publicată de Adelina Ioana Pestritu pe Marţi, 31 martie 2020

Adelina Pestriţu a câştigat procesul cu Lucian Becali în 2019

După ce în urmă cu trei ani a spus despre Adelina Pestriţu că face amor pe 4000 de euro, iată că Lucian Becali, nepotul latifundiarului din Pipera trebuie să achite el acum această sumă. Dar nu pentru servicii în natură, ci ca despăgubire pentru jignirile aduse.

Adelina Pestriţu a avut, în toamna anului 2016, o perioadă dificilă după despărţirea de Speak. Bruneta a primit cel mai dur atac din partea lui Lucian, nepotul lui Gigi Becali.

Recunoscut pentru spiritul său acid, răsfăţatul din Pipera a făcut o postare pe pagina lui de Facebook, în care o făcea prostituată pe vedetă: ”S-o fi săturat săraca femeie, de unde se f***a pe 3-4-5.000 €, să te f**i doar pe frumuseţe şi de plăcere, nu e rentabil”.

Adelina Pestriţu nu i-a răspuns în niciun fel şi i-a intent proces pentru calomnie, obiectul procesului fiind ”acţiune în răspundere delictuală". După opt luni, magistraţii de la Judecătoria Buftea au dat sentinţa în acest dosar, iar Lucian a fost bun de plată.

Astfel, instanţa l-a obligat să-i achite brunetei daune morale în valoare de 19.000 de lei, aproximativ 4000 de euro.