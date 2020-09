Adelina Pestriţu a revenit în online după infectarea cu coronavirus: Mă simt mult mai bine, nu e plăcut să fii bolnav

Adelina a mărturisit fanilor că a simțit să se retragă pentru a se putea concetra pe starea sa de sănătate, iar în aceste momente se gândește doar să fie alături de familia și copilul său.

"Dragii mei, regret că nu am fost atât de activă pe rețelele de socializare, dar am decis să mă concentrez sută la sută pe starea mea de sănătate. Nu e plăcut să fii bolnav, dar în aceste momente alegi să te gândești cum să revii sănătăs alături de familia ta și mai ales lângă copilul tău. În perioada de izolare mi-am scris toate gândurile într-un articol pe care o să-l urc pe blogul meu, unde vă povestesc detaliat despre această experiență. Până atunci vreau doar să vă liniștesc. Mi-am terminat tratamentul, mă simt mult mai bine și mi-e tare dor de voi. Ne revedem curând, sper eu, cu bine", a spus vedeta.

Vedeta și-a anunțat fanii că va fi mult mai activă pe rețelele sociale și va posta un articol în care vor apărea toate gândurile sale din această perioadă grea.

Adelina Pestritu a fost confirmată cu coronavirus, după ce a intrat în contact cu un infectat. Târziu în noapte, într-un video, a mărturisit că se află în parcarea spitalului, unde așteaptă să fie internată. După anunţ, bruneta a fost ţinta unui val de atacuri dure şi de acuzaţii că s-ar fi "vândut" pentru a declara că are coronavirus.

"Dragii mei, nu aș fi vrut să fac acest story, dar vreau să știți de la mine. Așa cum le știți pe cele bune, vreau să le știți și pe cele rele. Vreau să știți prin ce trec în momentul de față. Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID. Iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, am venit, mi-am făcut un test. Testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată. Desigur, toți cei din familia mea vor fi și ei testați. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent.