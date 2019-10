Articol publicat in: Life

Adelina Pestriţu, dezvăluiri fără ruşine despre modul în care face bani. "Se câştigă foarte bine!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Adelina Pestrițu este influencer și reușește să facă bani buni din această pasiune. Vedeta este urmărită pe Instagram de peste un milion de persoane. Adelina Pestrițu a povestit cum reușește să câștige bani din postările de pe rețelele de socializare. Vedeta are foarte multe contracte cu diverse firme și promovează diferite produse. Adelina Pestriţu, REACŢIE ŞOCANTĂ după ce o fană i-a spus că arată ca un TRANSSEXUAL "Da, se câştigă foarte bine din viaţa de antreprenor sau influencer. Poţi să ai o viaţă liniştită din punct de vedere financiar. Poţi susţine o viaţă mai mult decât decentă, îţi poţi pune economii deoparte, îţi poţi permite să achiţi o rată, să-ţi cumperi ce îţi doreşti, dar în aceeaşi măsură cheltuielile sunt tot pe acolo. Viaţa aceasta de antreprenor implică foarte mult. Întreţinerea este de la un anumit punct solicitantă, când tu de dimineaţă şi până seara trebuie să fii ca şi scoasă din cutie. Practic ăsta este jobul meu. Dacă nu sunt scoasă din cutie, s-ar putea ca mâine brand-urile să nu mă mai caute să le reprezint. Pentru că imaginea, ceea ce eu acum vând, trebuie să fie curată, atent analizată şi întreţinută. Eu muncesc foarte mult la asta, incusiv la articolele pe care le scriu, la întâlnirile pe care le am", a declarat Adelina Pestrițu. Adelina Pestriţu, primele imagini din vacanţa de lux. Cum arată în costum de baie FOTO "La început, Virgil nu a înţeles munca mea. Era stresant pentru el să ies din casă şi să-i spun: fă-mi 300 de poze, nu îmi place! Iar mai fă-mi altele! Nu e bună lumina, nu e bun unghiul, e un coş de gunoi în spate, detalii care pot apărea într-o poză. Nu am cum să-mi iau un fotograf, pentru că ar însemna să vină cu mine peste tot, să facă parte din familia mea. Ar fi stresant să fie după noi în permanenţă o a treia persoană. Dacă Virgil nu mă ajuta, eu nu m-aş fi putut descurca. L-am terorizat. El nu ar fi înţeles că în acest telefon stă toată munca mea. Petrec foarte multe ore pe mobil, ceea ce este foarte deranjat pentru cei din jur", a mai spus Adelina Pestriţu. loading...

