Adi Minune a furat startul petrecerilor cu sute de invitaţi: "Poate să vină şi miliţia" VIDEO

Adi Minune a ignorat restricțiie impuse de autorități și a participat la o nuntă cu zeci de persoane. În perioada stării de alertă sunt permise evenimente cu cel mult 16 persoane, iar acestea trebuie să respecte distanțarea socială. Artistul chiar i-a sfidat pe polițiști și le-a transmis un mesaj.

"Poate sa vina si militia imi asum eu. Au facut o puscarie mai mica pentru mine. Petre, nu forta. Vrei sa ma bagi la puscarie sa ramana doar Salam?

Pentru mireasa, ginerica, socrii mici, socrii mari, din aceasta minunata locatie. Five milion for all the people, pentru Dan Chioru, pentru familia lui nasu. Pentru Dan Chioru de la Johnny Deep", a spus Adi Minune într-un live pe reţelele de socializare.

Aceste dedicații sunt pentru nimeni altul decât temutul interlop Dan Chioru, cunoscut ca Pablo Escobar de România. El a fost arestat în 2006, după ce procurorii DIICOT au descins în cavoul familiei sale și au găsit acolo droguri în valoare de 100 de mii de euro.

